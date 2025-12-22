Emplean técnica de la cosmología para “escuchar” un cerebro humano

Un equipo multidisciplinario formado por profesionales de la astrofísica, la neurociencia, la ingeniería y la música ha presentado una técnica de cosmología que permite “escuchar” la estructura del cerebro humano. El estudio representa la primera sonificación de orden superior aplicada a datos de resonancia magnética estructural. Así, consiste en transformar información tridimensional del cerebro en sonido, teniendo en cuenta las relaciones espaciales y la estructura compleja de los datos.

De este modo, según explican en una nota desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, se utilizan herramientas matemáticas desarrolladas originalmente para estudiar la estructura a gran escala del Universo, lo que permite percibir patrones ocultos a través del oído.El trabajo surge del proyecto Cosmic Brain, dirigido por Francisco-Shu Kitaura, investigador de la Universidad de La Laguna, que adapta las técnicas de análisis cosmológico a la neuroimagen con el objetivo a largo plazo de comprender el envejecimiento cerebral y, potencialmente, apoyar la detección precoz de enfermedades neurodegenerativas.