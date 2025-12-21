El cometa 3I/Atlas alcanzó su punto más cercano a la Tierra

El cometa 3I/Atlas cruzó en las últimas horas su punto de máximo acercamiento a la Tierra y siguió su recorrido sin representar riesgo para el planeta. Viaja a gran velocidad, más de 210.000 kilómetros por hora, y se dirige de regreso al espacio profundo después de su paso por nuestro vecindario cósmico.

Xabier Pérez Couto, astrofísico de la Universidad de Coruña y líder del equipo de investigación que ha logrado reconstruir la trayectoria orbital del cometa, explicó que “al acercarse, la radiación solar calienta su superficie y provoca que los hielos incrustados comiencen a sublimarse, es decir, a pasar rápidamente del estado sólido al gaseoso. Este proceso genera una coma, una envoltura de gas que brilla al ser iluminada por el Sol”.

El evento coincidió con la divulgación de material inédito por parte de la Agencia Espacial Europea (ESA), que buscó brindar contexto científico a un fenómeno seguido en todo el mundo.

Su director general, Josef Aschbacher, explicó que el cuerpo presenta chorros internos en movimiento y una anticola visible, rasgos que aportan información valiosa sobre su composición y evolución. “Continúa su actividad interna de jets ondulantes y anticola”, señaló.

“Por tanto, este interesante vagabundo celeste, con su contenido en hielos, materia orgánica, metales y una gran capacidad catalítica para generar compuestos orgánicos complejos, parece buscar un entorno propicio para promover la aparición de vida en otros mundos. Afortunadamente, en nuestro caso pasará de largo”, precisó Aschbacher.

Este visitante llegó desde fuera de nuestro sistema solar y fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio Atlas en Chile.

Desde su avistamiento inicial, los expertos notaron que su velocidad y su trayectoria no eran las usuales para este tipo de objetos.

En tanto, la NASA se insistió en que, aunque la búsqueda de vida fuera de la Tierra es una prioridad científica, no hay indicios que vinculen a 3I/Atlas con algo distinto a un cometa.

“Tenemos muchas ganas de encontrar señales de vida en el universo, pero 3I/Atlas es un cometa”, mantuvo la agencia espacial norteamericana.

Las proyecciones actuales indican que en marzo de 2026 se produciría un acercamiento clave entre 3I/Atlas y Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, un evento que podría aportar nuevas pistas sobre su origen y comportamiento.