La Torre Fantasma de La Boca, una historia con duendes y tragedias

La Torre Fantasma de La Boca es un ícono de Buenos Aires. Está ubicada en la intersección de las calles Wenceslao Villafañe, Benito Pérez Galdós y Almirante Brown, esconde una historia que todavía aterroriza a los vecinos y también a los desprevenidos que pasan por esa triple esquina.

Su historia comienza en la década de 1910, cuando María Luisa Auvert Aurnaud, una rica estanciera catalana, encargó al arquitecto Guillermo Álvarez la construcción de un edificio de departamentos para vender.

Auvert Aurnaud se instaló en el edificio con sus sirvientes y decoró el lugar con muebles y plantas exóticas de Cataluña. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir eventos extraños, como ruidos y desapariciones de objetos.

Según la leyenda, María Luisa creía que el edificio estaba habitado por duendes catalanes, que se habían vuelto malignos después de atacar a una sirvienta.

Poco a poco, misteriosamente, quienes trabajaban en la casa se fueron yendo porque sucedían cosas tenebrosas.

La torre más alta del edificio fue alquilada a una artista plástica llamada Clementina, que se convirtió en un atelier. Sin embargo, Clementina se suicidó saltando desde la torre, y se dice que su fantasma aún habita el lugar.

La obra es un notable exponente del modernismo catalán y del Art Nouveau en Buenos Aires. La historia de la Torre Fantasma se ha convertido en una leyenda urbana en Buenos Aires, y el edificio es considerado un lugar emblemático y misterioso.

A lo largo de los años, el edificio ha sido objeto de diversas historias y rumores, pero su belleza arquitectónica y su rica historia siguen siendo una fuente de fascinación para muchos.