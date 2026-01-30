Despido sorpresivo de nueve empleados en un supermercado Día de Berisso

El despido de nueve empleados del supermercado Día, ubicado en la intersección de Montevideo y 24 de la ciudad de Berisso, generó sorpresa, malestar e incertidumbre entre los trabajadores afectados, quienes aseguran que la decisión fue intempestiva y sin ningún tipo de aviso previo por parte de la empresa.

Según relataron, durante los meses anteriores habían consultado en reiteradas oportunidades a los responsables del local sobre la situación laboral y el funcionamiento del comercio. En todas las ocasiones, la respuesta fue que “estaba todo normal” y que la falta de mercadería que comenzaba a notarse en las góndolas se debía a un control de stock mensual, una práctica habitual dentro de la cadena.

“Nunca recibimos una notificación ni ningún aviso. Nos decían que era algo normal, que faltaba mercadería por un control interno. Con esa excusa no sospechamos nada”, explicó uno de los trabajadores despedidos. “Jamás imaginamos que nos íbamos a quedar sin trabajo. Hoy somos nueve personas desempleadas”, agregó.

La noticia del cierre laboral tomó por sorpresa no solo a los empleados, sino también a vecinos y clientes habituales del comercio, que durante los últimos días habían notado un funcionamiento irregular del local. Los despedidos manifestaron su preocupación por la falta de explicaciones claras y por el impacto económico que la medida tiene en sus familias, en un contexto de crisis y caída del consumo.

Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial detallando los motivos de los despidos ni si la situación del supermercado continuará de la misma manera. Los trabajadores evalúan los pasos a seguir y no descartan realizar reclamos formales para esclarecer lo sucedido y exigir respuestas.