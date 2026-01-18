Otra textil suspendió a 200 obreros

TN & Platex, una de las principales firmas del rubro textil, tuvo que paralizar la planta Hilados de la localidad tucumana de Los Gutiérrez, y suspendió a casi 200 trabajadores.

Mientras dure la medida, los obreros sufrirán una reducción salarial del 30%. A esto se suma que les adeudan el aguinaldo y las vacaciones que fueron adelantadas.

Se trata de otra empresa textil que suspende o despide trabajadores, en medio de la ola de cierres de fábricas. Según datos del Indec, el uso de la capacidad instalada de la industria en general se ubicó en 57,7%, pero el del rubro textil bajó al 29,2%.