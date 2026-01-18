Piden abordar las denuncias de abuso en el Senado

Denuncias de presuntos abusos sexuales en el ámbito del Senado bonaerense sacuden a la Legislatura en las últimas semanas. Mientras la Justicia investiga los casos, los senadores de La Libertad Avanza elevaron un proyecto para crear una Comisión Especial de Seguimiento Institucional para efectuar un análisis institucional y administrativo.

Según la iniciativa del bloque libertario, la comisión tendrá el objetivo de “analizar y evaluar los mecanismos internos de control, supervisión y prevención, en relación con los hechos de extrema gravedad bajo investigación penal”.

Cabe recordar que los empleados de planta permanente del Senado, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, fueron detenidos el pasado 29 de diciembre por presunta trama de abusos sexuales, algunos de ellos agravados por acceso carnal y continuado en el tiempo.

De acuerdo a la letra del proyecto, el cuerpo parlamentario que se propone crear será de carácter no jurisdiccional puesto que tiene como finalidad exclusiva el análisis institucional y administrativo, sin posibilidad de interferir en las causas judiciales en trámite. Asimismo, estará integrada respetando la proporcionalidad de los bloques políticos.