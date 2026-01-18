Provincia cruzó a Milei por la soberanía de Malvinas

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió a cruzar al gobierno de Javier Milei en su cuenta de X por la soberanía de las Islas Malvinas. Según publicó el funcionario del Gabinete de Axel Kicillof, una petrolera israelí adquirió el 65% de una licencia para explotar en la Cuenca Malvinas, con un potencial 3.100 millones de barriles. “Cuando todos los países refuerzan su soberanía, Milei sigue rematando la nuestra”, cuestionó.

Esta noticia se suma al anuncio de la inversión por parte de la inglesa Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum a principios de diciembre. De acuerdo a la legislación argentina, se trata de una inversión ilegal. En intentos anteriores el Estado argentino emitió sanciones por realizar trabajos de exploración offshore en el Atlántico Sur, incluida la misma Rockhopper Exploration. Ante este nuevo anuncio, la Cancillería Argentina había rechazado el avance de las petroleras y amenazó con más sanciones, luego de la presión de organismos nacionales e internacionales.

Sin embargo, ahora se conoció la licencia de otra petrolera israelí y aún el Gobierno argentino no se expresó al respecto. “¿Por qué la Cancillería ni siquiera emitió una condena formal frente a esta nueva acción violatoria de nuestra soberanía? ¿Qué intereses personales del Ejecutivo entran en conflicto permanente con los intereses nacionales en un tema tan sensible como la Cuestión Malvinas?”, se preguntó Bianco.

Según detalló el ministro, la licencia adquirida le permite a la petrolera integrar áreas, optimizar infraestructura y consolidar una plataforma extractiva offshore en la Cuenca Norte, “fortaleciendo la explotación hidrocarburífera bajo ocupación ilegal británica”.

“Estas cesiones de soberanía no pueden devenir irreversibles. Tenemos la responsabilidad de frenar la acumulación de hechos que lesionan los intereses permanentes de todos los argentinos y estamos trabajando para eso”, cerró el funcionario bonaerense.