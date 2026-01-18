Nueva denuncia de médicos del Garrahan

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) lanzó una campaña nacional en apoyo al equipo de salud. El objetivo es exigir la nulidad de sumarios disciplinarios iniciados por parte del gobierno de Milei contra el personal de salud.

Según señalaron los trabajadores del Hospital Garrahan, la cúpula administrativa del nosocomio pediátrico inició sanciones contra el personal de salud que participó de las protestas de 2025 en repudio al recorte presupuestario que realizó la administración nacional.

“Esta avanzada constituye un nuevo ataque del Gobierno nacional al principal hospital pediátrico del país”, señalaron desde el APyT, tras señalar que las sanciones se dan en un contexto de incumplimientos oficiales y tensiones acumuladas.

En detalle, los sumarios administrativos alcanzan a 44 trabajadores que participaron de la defensa del hospital durante el año pasado: “El objetivo es muy claro: achicar y privatizar el Hospital Garrahan”.