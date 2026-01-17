Caravana en La Plata por la libertad de Milagro Sala

A diez años de la detención de Milagro Sala, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron este viernes una caravana en La Plata para exigir su liberación. La jornada se enmarca en un momento judicial clave, ya que la dirigente quedó habilitada para solicitar la libertad condicional tras haber cumplido dos tercios de la pena unificada de quince años.

El recorrido comenzó en la Casa de Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires y avanzó hacia la capital bonaerense con paradas en espacios emblemáticos como Plaza San Martín, hasta concluir en Plaza Moreno pasado el mediodía. La movilización fue precedida por una marcha el jueves encabezada por Madres de Plaza de Mayo, que funcionó como antesala de la protesta central.

Sala permanece bajo prisión domiciliaria en La Plata y actualmente está internada en el Hospital San Roque de Gonnet tras una descompensación sufrida en diciembre. Su caso continúa bajo seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras referentes sociales sostienen que el proceso judicial afectó de manera directa su salud, transformando la discusión sobre su libertad en un tema de urgencia política y humanitaria.