Con la receta del ajuste, el Gobierno festeja el superávit fiscal

El Gobierno anunció que 2025 culminó con un superávit primario de $11,7 billones y financiero de $1,4 billones, equivalentes a 1,4% y 0,2% del PBI. Según el Ejecutivo, es la primera vez desde 2008 que se logran dos años consecutivos de superávit financiero.

El resultado se sostuvo en una baja de impuestos superior al 2,5% del PBI, combinada con un recorte drástico de las transferencias a las provincias y la paralización de la obra pública. El superávit, presentado como logro técnico, se apoya en un ajuste que traslada el costo del orden fiscal fuera de la Casa Rosada.