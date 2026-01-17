Denuncia penal contra los loteos ilegales en La Plata

Luego que la Municipalidad de La Plata comunicara que endureció los controles por los emprendimientos urbanos irregulares, comenzó a preparar una denuncia penal contra la desarrolladora que promocionó y comercializó loteos ilegales.

Se trata de nueve emprendimientos ubicados en zonas rurales donde la normativa vigente prohíbe cualquier tipo de urbanización. Los mismos son impulsados por Grupo Futuro.

De acuerdo a lo que surgió del trabajo previo encarado por la Comuna, en estos casos se constató desobediencia a las notificaciones oficiales y publicidad fraudulenta, conductas que fueron tipificadas en el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) sancionado el año pasado.

Estas infracciones no solo dieron lugar a actuaciones administrativas y clausuras, sino que además habilitan una nueva instancia judicial, en la que se analizarán posibles responsabilidades penales por la promoción y venta de terrenos sin factibilidad legal.

Sin embargo, la denuncia penal no solo apuntará a estos nueve emprendimientos urbanos. En la mira hay otros 30 proyectos que ya habían sido detectados durante el año pasado y cuyos responsables habían sido formalmente notificados sobre la imposibilidad de urbanizar en esas zonas.

Estos trascendidos se conocen luego de que esta semana, como bien informó diario Hoy, el Municipio publicó un comunicado por el cual advirtió a los vecinos sobre la problemática de los loteos ilegales.