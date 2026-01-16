Ya rige aranceles cero para la importación de celulares

Tras el anuncio del Gobierno nacional, comenzó a regir la eliminación de los aranceles para la importación de celulares. La medida completa el esquema definido por el decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el derecho de importación del 16% al 8% y fijó su eliminación total para el 15 de enero.

Durante el período en el que rigió el arancel del 8%, el ingreso de teléfonos importados no mostró un crecimiento significativo.

“Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, había publicado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al anunciar la medida.

Por el contrario, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, expresó que “tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos”. “Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”, agregó.

“Nosotros no tenemos nada que festejar”, sentenció, en alusión a que en Tierra del Fuego se concentra la industria de electrodomésticos y celulares.