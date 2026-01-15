La UTA endurece su postura y amenaza con paro nacional

La Unión Tranviarios Automotor, liderada por Roberto Fernández, rechazó la oferta salarial del 1% y ratificó el estado de alerta, con la posibilidad de avanzar hacia un paro nacional de transporte si no aparece una propuesta superadora.

Las cámaras empresarias argumentaron que la falta de actualización de subsidios impide mejorar la oferta y señalaron que el sector atraviesa un “estrangulamiento financiero”, con casi el 40% de las compañías en situación crítica. El gremio calificó la propuesta como una burla y recordó que el salario básico ronda 1.370.000 pesos, cifra insuficiente frente a la inflación.

La UTA pidió la intervención del secretario de Trabajo, Julio Cordero, para destrabar la negociación y advirtió que la próxima audiencia será decisiva. Sin avances concretos, las medidas de fuerza podrían afectar al AMBA y extenderse a otras regiones del país, con impacto directo en millones de usuarios que dependen del servicio a diario.