ATE responsabiliza al Gobierno por la inflación y la caída de los salarios

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, reaccionó con dureza a la inflación de diciembre, que según el Indec alcanzó el 2,8%. Para el dirigente sindical, el gobierno libertario se convirtió en el artífice de una pesadilla económica que golpea de manera directa a trabajadores y jubilados.

Con este contexto, Aguiar advirtió que la economía está estancada y que el poder adquisitivo se reduce de manera constante. Asimismo, señaló que desde la asunción de Javier Milei los salarios muestran una caída sostenida y que las promesas oficiales de controlar la inflación quedaron en el camino.

El sindicalista remarcó que en 2025 los empleados públicos recibieron un aumento nominal de apenas 17,1%, lo que en términos reales significó una pérdida de 14,4 puntos frente a la inflación. Aguiar consideró que la destrucción de salarios y jubilaciones se transformó en política pública y alertó que el empobrecimiento generalizado avanza de manera silenciosa.