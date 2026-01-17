El Gobierno admite que los salarios perdieron con Milei

La Secretaría de Trabajo de la Nación, que dirige Julio Cordero, publicó una nueva edición del informe “Panorama Mensual del trabajo registrado”, actualizado a noviembre último. El mismo arrojó que en ese mes, con una inflación del 2,5%, los salarios formales perdieron 0,8% en términos reales. En tanto, en el trimestre la caída llega a 1,7%, y más de 5% desde que Javier Milei asumió la Presidencia.

El estudio oficial contempla el universo de los trabajadores en relación de dependencia y los datos se analizan en base al sistema de aportes patronales. Es decir, se evalúa al mejor segmento de trabajadores en cuanto a derechos y condiciones laborales.

“Los salarios conformados de los principales convenios colectivos de trabajo sufrieron un retroceso real del 0,9% entre octubre y noviembre”, afirmó el estudio, que relevó que el salario se contrajo en la comparación intermensual en 17 de los 27 convenios colectivos evaluados. En consecuencia, las paritarias quedaron por detrás de la inflación.

Si bien el análisis llega hasta el mes de noviembre, la tendencia en diciembre parece agravarse. Es que varios convenios que siguieron la pauta del gobierno de actualizar al 1% mensual cuando el dato de inflación del último mes del año fue del 2,8%.

Cuando se extiende el rango de análisis y se lo compara con noviembre de 2023, previo a la llegada de La Libertada Avanza (LLA) al gobierno, los trabajadores bajo convenio perdieron estrepitosamente. “El salario medio definido en los convenios colectivos acumuló una pérdida de 5,1 puntos porcentuales”, señaló el informe.

Desempleo

La secretaría a cargo de Capital Humano también dio cuenta de crecientes despidos del sector formal. “Los indicadores del SIPA confirman que la caída del trabajo registrado y del empleo asalariado privado continuó durante octubre de 2025, tendencia que, según la EIL, se extendió también al mes de noviembre”, comunicó el área que administra Cordero.

La contracción del empleo “muestra un alcance generalizado”: en octubre, 10 de los 14 sectores económicos redujeron su dotación de personal. La mayor parte de la pérdida se concentró en industria, comercio, construcción y servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler.