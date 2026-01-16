Crisis terminal de la industria textil

El uso de la capacidad instalada de la industria tocó en noviembre el menor nivel en ocho meses. Según el Indec, se ubicó en el 57,7%, por debajo del 62,3% de ese mismo mes pero del 2024. Fue el tercer peor registro del año, detrás de enero (55%) y marzo (54,4%).

La refinación de petróleo fue la división que más utilizó su maquinaria en noviembre: 86,5%. En el otro extremo, la industria textil anotó un número muy bajo: 29,2%.

El mismo sector había registrado en noviembre del 2024 una utilización de su capacidad instalada del 48,2%. Esto da la pauta de cuanto afectó la apertura importadora.