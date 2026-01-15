Santilli acelera su agenda mientras el Gobierno busca sostener apoyos

Diego Santilli continúa la semana con una agenda intensa que refleja la urgencia de la gestión y la necesidad de sumar apoyos a la reforma laboral. Tras dialogar con Ignacio Torres en Chubut, viajará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo, quien reclama mayor dureza en el proyecto. El viernes estará en La Pampa con Sergio Ziliotto y ese mismo día Manuel Adorni convocará a una mesa política en la Casa Rosada.

El oficialismo busca acelerar la sanción, aunque la rapidez genera dudas sobre la solidez de la estrategia y sobre la capacidad de sostener consensos. Patricia Bullrich, por su parte, anunció la creación de una comisión técnica para analizar objeciones y preparar el terreno parlamentario, mientras los senadores fijaron el 26 de enero como fecha clave para discutir la iniciativa.

El Gobierno apuesta a mostrar resultados inmediatos, pero la velocidad con la que se mueve deja la sensación de que la búsqueda de apoyos responde más a la urgencia que a una planificación sostenida.