La denuncia por la reforma de la SIDE llega a la ONU

Los cuestionamientos al DNU con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia, comenzaron a escalar más allá del plano local. Organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales trabajan en presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintas relatorías de la ONU, donde advierten que la norma habilita prácticas de vigilancia masiva y pone en riesgo derechos fundamentales.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sostuvieron que “habilitar herramientas para vigilar y detener es una señal directa hacia quienes defendemos derechos y democracia”. En ese marco, anticiparon que las denuncias llegarán tanto a funcionarios de la CIDH como a relatorías de Naciones Unidas vinculadas a libertad de expresión, reunión pacífica y detenciones arbitrarias.

Las objeciones al decreto son puntuales. Entre los principales cuestionamientos se señala la obligación impuesta a organismos públicos de compartir datos personales, la ampliación de mecanismos de vigilancia masiva, el carácter encubierto de las actividades de inteligencia y la habilitación de facultades para detener personas.

Paola García Rey, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, advirtió que la norma amplía el secreto en el sistema de inteligencia y debilita la protección de derechos básicos. Además, recordó que en 2019 la ONU había recomendado la creación de un órgano independiente de control del sistema, una sugerencia que nunca fue implementada.

El Gobierno, por su parte, defendió el decreto y anunció que enviará una reforma más profunda al Congreso. Sin embargo, las organizaciones sostienen que el camino elegido profundiza la falta de transparencia y debilita los mecanismos democráticos.