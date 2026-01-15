Kicillof apuntó contra Milei desde la Costa

Desde el municipio de Villa Gesell, Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa donde apuntó contra la administración nacional de Javier Milei por los registros de caída en la actividad productiva y laboral de la provincia de Buenos Aires. “Estamos viendo niveles similares a los que tuvimos en pandemia”, puntualizó.

“Con Milei estamos entrando en la tercera temporada de desgracia para el turismo nacional. Estamos articulando diferentes políticas entre los intendentes y el sector privado para que esta temporada de verano 2026 soporte el desastre del programa económico de Milei”, afirmó el mandatario bonaerense.

De acuerdo con los relevamientos de Gobernación, el número de turistas entre diciembre y enero cayó un 2,4% respecto a 2025 y un 9% en comparación con 2024, al tiempo que el consumo se vio afectado porque los veraneantes optaron por vacaciones más cortas.

Asimismo, el mandatario provincial remarcó que en la reunión que mantuvo este miércoles con más de 200 representantes de sectores productivos vinculados al turismo y Pymes de la Costa bonaerense las “voces del desplome del consumo fueron unánimes”.

Por último, el gobernador cuestionó la euforia de dirigentes libertarios ante el dato de inflación anual de 31,5% en 2025: “Tienen un plan antiinflacionario que es conocido, recesivo y terminan afectando al trabajo nacional. Los efectos que sí se están viendo. El programa económico está destruyendo la producción y el trabajo sistemáticamente”.

Luego de la conferencia de la tarde, Kicillof un encuentro con jefes comunales y dirigentes del espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político lanzado por el Gobernador en febrero de 2025, para analizar los desafíos de gestión de 2026 y trazar una hoja de ruta.