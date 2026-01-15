Endurecen los controles por loteos ilegales en La Plata

La Municipalidad de La Plata encendió las alarmas ante la escalada de la problemática de los emprendimientos urbanísticos irregulares, y anunció que endurecerá los controles sobre ellos.

Se trata de una situación que afecta a cientos de vecinos que son estafados con loteos de terrenos que no son legales por estar en áreas rurales no urbanizadas.

Ante esto, las autoridades municipales denunciaron una “proliferación de ofertas de terrenos en zonas donde la normativa vigente prohíbe expresamente la urbanización”. En consecuencia, se decidió multiplicar los operativos que se llevan adelante para combatirá “una práctica ilegal que expone a los vecinos a posibles estafas y pérdidas económicas”.

En ese marco, en la Comuna recordaron que los lotes ofrecidos en áreas rurales no urbanizables no pueden subdividirse legalmente, no habilitan la construcción de viviendas ni permiten la escrituración individual, aun cuando se presenten como “oportunidades” o “emprendimientos en desarrollo”.

Desde el Municipio platense remarcaron además la importancia de que los vecinos verifiquen siempre la situación urbanística y legal de cualquier terreno en el Centro Administrativo Municipal (CAM).

Esta advertencia de las autoridades locales se da luego del operativo realizado hace poco días atrás en Lisandro Olmos, donde se detectaron trabajos y ventas ilegales en un área rural no urbanizable. Esto derivó en el decomiso de elementos, la labranza de actuaciones administrativas y la detención de una persona por desobedecer órdenes policiales durante el procedimiento.

El procedimiento se llevó a cabo en un predio ubicado sobre Ruta 36 y 495, tras detectarse movimientos de suelo, apertura de calles y colocación de postes para tendido eléctrico sin ningún tipo de autorización municipal. Además, sobre la vía pública se había montado un puesto de venta con gazebo, mesas y sillas, desde donde se ofrecían parcelas a potenciales compradores.