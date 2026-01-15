La Provincia expone la crisis nacional

Días atrás, el Indec publicó los datos de la industria y la construcción a nivel nacional correspondientes a noviembre, con caídas interanuales de 8,7% y 4,7%, respectivamente. Ante esto, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, analizó en detalle los números y brindó una cruda radiografía de ambas actividades económicas.

Por el lado de la industria, el funcionario bonaerense soslayó, en su cuenta de X, que este sector de la economía opera 7% por debajo del promedio de los últimos 8 años.

Además, hubo divisiones industriales un fuerte descenso interanual de su actividad, como la industria textil (-36,7%).

Horas más tarde, López compartió otro análisis con gráficos y estadísticas sobre la construcción. La misma registró el peor desempeño para el mes de noviembre de los últimos 14 años: el derrumbe en noviembre fue del 27,6% en comparación con 2023, y de 27% en relación al promedio histórico.

Este declive de la actividad se traduce en pérdida de puestos de trabajo: entre enero y octubre de 2025 se perdieron 82.574 respecto a 2023. “Esta evolución nos da la pauta de una crisis que puede tornarse estructural”, advirtió el ministro bonaerense.