Kicillof empuja un armado opositor federal para 2027

En medio de las tensiones por la renovación de autoridades del PJ bonaerense, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), comandado por Axel Kicillof, comenzó a definir la construcción de un programa para el 2027 que se oponga al proyecto de Javier Milei. El desafío es hacerlo con una integración federal, y sortear la interna con La Cámpora.

El punto de partida fue la reunión que encabezó el gobernador bonaerense este miércoles por la noche en Villa Gesell. Allí, el mandatario provincial reunió su tropa conformada por intendentes, legisladores provinciales y dirigentes que le responden a él.

En una línea similar a la que Kicillof había expuesto en un plenario del MDF en Ensenada a fines de diciembre, la propuesta es crear una opción “frentista y amplia”, como así también “ampliar y organizar” el espacio en el resto de las provincias de la Argentina.

Uno de los planteos del gobernador a los suyos fue que la producción “está en grave estado” y subrayó que “es necesario” que sea el peronismo el que “vuelva a representarla y proponga un programa de desarrollo”.

Reelecciones indefinidas

Por otra parte, mandatario provincial bajó un mensaje de tranquilidad a los intendentes al ratificar que la ley para habilitar las reelecciones indefinidas será uno de los temas a impulsar en la Legislatura bonaerense.

Según precisó un intendente presente en Gesell, la idea es generar un proyecto para presentarlo que forme parte de un paquete de reforma política mayor.

En tanto, si bien reiteró que está a favor de las reelecciones indefinidas, Kicillof aclaró que cada sector del peronismo “debe posicionarse”, en referencia directa a los diputados y senadores de La Cámpora.

En 2025 el kirchnerismo ingresó un proyecto de ley en el Senado para habilitar las reelecciones indefinidas de legisladores y concejales, pero no para intendentes (tuvo media sanción de la Cámara alta). Ante esto, desde Gobernación elevaron otra propuesta firmada por su alfil Ayelén Durán, para incluir a los alcaldes.