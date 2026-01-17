La inflación alimentaria golpea con fuerza en el comienzo del año

La inflación no da tregua y el inicio de 2026 confirma que los alimentos siguen siendo el principal motor de los aumentos. Un informe de la consultora LCG reveló que en la segunda semana de enero el rubro Alimentos y Bebidas registró una suba del 0,5%, con un incremento mensual que se mantiene en torno al 1,1%. Los productos básicos vuelven a marcar el ritmo y golpean con fuerza el bolsillo de los sectores más vulnerables.

Según LCG, las verduras aumentaron 2,1% y explicaron el 36% del alza semanal, seguidas por aceites (1,9%), lácteos y huevos (0,9%) y carnes (0,5%). Aunque la dispersión de precios fue menor que la semana previa, la dinámica estructural se mantiene, con más productos en alza y con incrementos que se expanden. El relevamiento advierte que el 12% de la canasta mostró aumentos, cuatro puntos más que la semana anterior.

La consultora Eco Go, por su parte, confirmó la tendencia y señaló que los alimentos registraron un alza del 0,8% semanal, con una variación acumulada de 2,5% en las últimas cuatro semanas. Con estos números, la consultora proyecta que enero cerrará con una inflación de 2,3% mensual, con los alimentos por encima del promedio.

El índice de difusión aumentó y más productos registraron ajustes, lo que confirma que la inflación sigue lejos de estar controlada. El arranque del año expone la fragilidad del consumo, profundiza la pérdida de poder adquisitivo y anticipa un escenario complejo para la política económica del Gobierno, que enfrenta crecientes dificultades para sostener su relato de estabilidad.