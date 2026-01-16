El Gobierno aplicó actas de infracción a Flybondi

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) elaboró actas de infracción contra Flybondi por cancelar vuelos comerciales sin aviso y por reclamos de pasajeros que denunciaron incumplimientos en el servicio. Durante la última semana se registraron 125 cancelaciones, lo que motivó la intervención del organismo dependiente de la Secretaría de Transporte.

Las actas son constataciones oficiales que dejan registro de conductas inapropiadas y abren un sumario administrativo. Si se confirma la responsabilidad de la empresa, el proceso puede derivar en sanciones que incluyen multas o incluso la suspensión de operaciones. Sin embargo, hasta el momento no se aplicaron medidas económicas.

La ANAC señaló que retomó este mecanismo de control, inactivo desde 2020, con el objetivo de proteger a los pasajeros y garantizar que las aerolíneas cumplan con los servicios comprometidos. El organismo aseguró que continuará con un seguimiento riguroso de las compañías aéreas.