La Provincia perdió 8.000 trabajos formales

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, denunció que la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada por la pérdida del trabajo formal consecuente del modelo económico de Javier Milei.

Según advirtió el funcionario, entre septiembre y octubre (último mes actualizado) se perdieron 8.074 puestos de trabajo formales del sector privado en el territorio bonaerense. “Esto se relaciona con que el sector más afectado fue la industria, con alta concentración en territorio bonaerense”, explicó.

Cabe destacar que, como bien informó diario Hoy en su edición anterior, se conocieron los datos actualizados a octubre de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). Los mismos arrojaron que, desde la asunción de Javier Milei, se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, y se registró una reducción de 21.046 empleadores, un promedio de 30 menos por día.