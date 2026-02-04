Escándalo Indec: Caputo justificó el freno a la publicación del nuevo IPC

La decisión de Luis Caputo de postergar la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) desató una fuerte polémica política y técnica, con cuestionamientos sobre la transparencia del sistema estadístico. Aunque el ministro de Economía sostuvo que el cambio metodológico debe aplicarse cuando la desinflación esté “consolidada”, la explicación no logró disipar las dudas. La renuncia de Marco Lavagna como titular del Indec, ocurrida días antes de la actualización prevista, profundizó el ruido institucional.

Según un informe de la consultora PxQ, con la nueva estructura de ponderadores basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, la inflación de enero sería del 3%, por encima del 2,5% que esperaba el Gobierno. La diferencia se explica, principalmente, por el mayor peso de los aumentos tarifarios, que bajo la metodología actual quedan atenuados.

El contraste se vuelve aún más evidente al analizar los datos de 2024 con la nueva metodología. La consultora estimó que la inflación anual alcanzó el 132,2%, frente al 117,8% informado oficialmente, una diferencia superior a los 16 puntos. Esa brecha no es menor ya que, con el IPC vigente, los salarios mostraron una caída real del 1,2%, mientras que con la nueva metodología el retroceso sería del 5,5%

La postergación del cambio, anunciada ahora para el mes de agosto, deja en pausa una actualización que los estándares internacionales recomiendan realizar cada cinco años. En ese marco, el freno al nuevo IPC y la salida de Lavagna alimentan la percepción de que el Gobierno prioriza el control del relato económico por sobre la credibilidad estadística.