Reforma laboral: la CGT asegura que no están los votos

Luego de la postergación en el periodo de extraordinarias de diciembre, el oficialismo acelera para tratar la reforma laboral en el recinto del Senado el próximo miércoles 11 de febrero. Sin embargo, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) aseguraron que el Gobierno nacional “no tiene los votos” para aprobarla.

“Si ya tuvieran número la sesión ya se habría convocado”, dejó trascender un legislador cercano a la central obrera, según publicó El Destape. Al mismo tiempo, analizó que “Bullrich está abierta a modificaciones, vemos otra apertura del ala política del Gobierno en comparación a lo que nos decía Federico Sturzenegger”.

No obstante, la oposición tampoco posee los números para rechazar la reforma laboral, en medio de la serie de reuniones que el ministro de Interior, Diego Santilli, está teniendo con distintos gobernadores.

En este camino, la CGT convocó a una reunión de su consejo directivo para este viernes. El objetivo es definir su posición frente al proyecto oficialista y plantear líneas de acción.

En el análisis interno de la CGT se debatirá si priorizar la profundización de las tratatativas políticas para introducir cambios al texto o si se instrumentan medidas de fuerza, como un paro general con movilización, que es reclamada por sectores sindicales de mayor confrontación al interior de la central.

Cabe destacar que, al igual que Santilli, la conducción de la central obrera también realizó una gira por el país para reunirse con distintos mandatarios provinciales.