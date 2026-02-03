Milei viajará a EE. UU. para un nuevo encuentro con Trump

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar el próximo 10 de febrero a Florida para participar de un nuevo encuentro con Donald Trump en su residencia de Palm Beach, conocida como Mar-a-Lago. Allí participará de una gala organizada por Latino Wall Street, en la que también disertará.

El viaje se presenta como un intento de consolidar la relación entre ambos líderes y de proyectar a Milei en el escenario internacional, aunque distintos sectores advierten que la iniciativa prioriza gestos externos por encima de las urgencias internas. La visita se enmarca en la incorporación de Argentina al Board of Peace, organismo creado por Trump para promover la paz en zonas de conflicto.

La noticia fue confirmada por Javier Negre, director de Real America’s Voice Español, quien calificó la jornada como histórica. Sin embargo, el viaje también expone la fuerte sintonía de Milei con la agenda estadounidense y abre interrogantes sobre el lugar que ocupa la política exterior argentina. Para algunos analistas, la búsqueda de respaldo internacional puede convertirse en una estrategia de legitimación hacia afuera, mientras persisten tensiones económicas y sociales en el país.

El encuentro con Donald Trump, más allá de su valor simbólico, deja planteada la discusión sobre prioridades y sobre el equilibrio entre la proyección global y las necesidades locales.