El Gobierno volvió a recurrir al Tesoro de EE. UU. para cumplir con el FMI

Argentina pagó este lunes un nuevo compromiso financiero ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 878 millones de dólares en concepto de intereses. El desembolso se concretó gracias a una operación realizada con el Tesoro de Estados Unidos, que el pasado 29 de enero le vendió al país 808 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG). Estos instrumentos son la moneda de pago utilizada por el organismo multilateral y en la actualidad cada unidad equivale a 1,45 dólares, por lo que el giro representó alrededor de 605 millones de DEG.

El pago se produjo en medio de negociaciones abiertas por la revisión del acuerdo vigente con el FMI. Sin embargo, al tratarse de intereses, el vencimiento debió cumplirse en tiempo y forma, sin margen de flexibilidad. El organismo suele permitir que los países posterguen compromisos de capital hacia fin de mes, pero no aplica la misma lógica para los intereses, lo que obligó al Gobierno a buscar recursos inmediatos.

La operatoria no fue inédita. En octubre pasado se había concretado una transacción similar, cuando el Tesoro estadounidense le vendió a Argentina 872 millones de dólares en DEG para afrontar los pagos de noviembre. La repetición de la estrategia en este inicio de año confirma que el país depende de la compra de DEG como mecanismo para sostener sus compromisos más urgentes.

El recurso de los DEG contrasta con otras herramientas financieras que en su momento se anunciaron como alternativas. El swap acordado en octubre no fue activado ni en esta ocasión ni en el vencimiento de 4.300 millones de dólares que se canceló el 9 de enero. Esa ausencia alimenta las versiones de que la opción ya no se encuentra disponible, lo que expone la creciente dependencia de la asistencia del Tesoro estadounidense para evitar incumplimientos.