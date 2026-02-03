Prohíben vehículos en los médanos de Pinamar

El juez suplente Félix Adrián Ferrán, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como La Frontera, en el distrito de Pinamar. La resolución llega tras el amparo presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano.

En ese marco, el magistrado dispuso el “cese inmediato” de pruebas de destreza, competencias y maniobras temerarias en los médanos. La medida alcanzó a camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos y motos, a tres semanas del accidente que dejó con heridas de extrema gravedad a Bastián Jerez, un niño de 8 años que permanece en estado grave.

Al respecto, la autoridad judicial sostuvo que se trata de conductas de riesgo reiteradas que cada temporada derivan en siniestros graves y víctimas, con especial impacto en niños y adolescentes. Por tal motivo, la resolución dispuso la prohibición absoluta de estas actividades, incluso en predios de titularidad privada.

Ante este panorama, el juez estableció que la prohibición seguirá vigente hasta que la Municipalidad asegure la señalización, la delimitación y el control efectivo del área.