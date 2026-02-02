El campo rompió récord en su liquidación

Las empresas del complejo oleaginoso - cerealero liquidaron 1.850 millones de dólares durante enero de 2026. Esto representa un incremento del 82% en comparación con diciembre de 2025. De esta manera, constituye un récord para el mes de enero.

Los datos fueron difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Las entidades remarcaron que el fuerte ingreso de divisas estuvo impulsado por el aumento de los embarques de trigo y cebada, junto con la continuidad de las exportaciones de maíz y de productos industrializados de la soja, principales rubros del sector. A su vez, afirmaron que el ingreso mensual de divisas es clave para sostener la compra de granos a los productores al mejor precio posible.

Cabe destacar que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el complejo oleaginoso - cerealero aportó en 2025 alrededor del 47% del total exportado por el país.