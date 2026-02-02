La histórica Ford amenazó cerrar su planta más importante

Nueva alarma en la industria argentina. En medio de la ola de cierres de fábricas, suspensiones y despidos, la reconocida automotriz Ford amenazó con dejar de operar en su planta más importante, ubicada en General Pacheco y con 65 años de historia. Allí, se emplea a miles de trabajadores directa e indirectamente.

La advertencia surgió la semana pasada tras una reunión con el Ministerio de Economía de la Nación con el titular de la cartera, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Allí, la empresa reclamó una reducción de la carga impositiva sobre las exportaciones y condicionó su futuro industrial en la Argentina a ese punto clave.

En ese marco, el presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, sostuvo que cada pick up Ranger exportada desde el país arrastra una “mochila” impositiva que encarece un 12% su precio FOB. Según explicó, ese sobrecosto impacta de forma directa en la competitividad internacional de la planta.

“La planta de Pacheco es hoy un centro industrial de última generación, con productividad y calidad de clase mundial; pero sin exportaciones, sería una planta sin futuro”, escribió Galdeano en un posteo en LinkedIn.

En el mismo mensaje, planteó la necesidad de imitar a países como México, Brasil, China y los del sudeste asiático, donde la producción y exportación de vehículos no enfrenta impuestos considerados distorsivos.

La advertencia no pasó inadvertida en un sector que atraviesa un escenario complejo. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), la producción automotriz cayó un 3,1% el año pasado, con un desplome del 10,3% en las exportaciones, un dato clave para una planta como la de Pacheco, cuyo esquema productivo está fuertemente orientado al mercado externo.

El mensaje de Ford cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el antecedente reciente de la compañía en la región. En enero de 2021, la automotriz estadounidense cerró sus cinco fábricas en Brasil, pese a contar con más de un siglo de presencia industrial en ese país, como parte de una reestructuración global que dejó miles de trabajadores en la calle.