Alonso cuestionó a Bullrich por el debate sobre imputabilidad

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, criticó a Patricia Bullrich por su postura en torno a la baja de la edad de imputabilidad y la acusó de politizar un tema que, según afirmó, requiere un abordaje integral. El funcionario sostuvo que la senadora utiliza el dolor de las víctimas para instalar consignas y que la problemática de la delincuencia juvenil no puede reducirse a una cuestión de edad.

El cruce se produjo en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno nacional, donde se incluyó el proyecto de reforma del régimen penal juvenil. Alonso ya había planteado que la modificación de la edad no constituye una solución suficiente y reclamó políticas de Estado que contemplen prevención, integración y trabajo coordinado entre distintas áreas.

La postura del ministro fue respaldada por Axel Kicillof, quien compartió el artículo y subrayó que no existen respuestas inmediatas para un problema de tal magnitud. Bullrich, en cambio, cuestionó con dureza al Gobierno bonaerense y lo acusó de ubicarse del lado de los delincuentes.

Antes este escenario, Alonso señaló que el debate no puede darse a través de slogans ni confrontaciones en redes sociales, y reiteró que la Provincia impulsa un plan que articula seguridad, justicia y niñez.