Índice Big Mac: Argentina es el segundo país más caro del mundo

Argentina volvió a ser protagonista en el debate sobre precios internacionales tras la difusión del último Índice Big Mac elaborado por la revista británica The Economist. El relevamiento posicionó al país como la segunda economía más costosa del planeta para adquirir el tradicional combo de McDonald’s, con un valor local de 7,37 dólares.

El ranking global muestra que solo Suiza supera a la Argentina, con un precio de 7,99 dólares. La comparación expone el impacto de la infalición, ya que los bienes y servicios locales se encarecen incluso frente a naciones con ingresos per cápita muy superiores.

La crítica se profundiza al contrastar estos precios con el salario promedio argentino, que se mantiene muy por debajo de los niveles de las naciones desarrolladas.

Desde su creación en 1986, el índice se transformó en un termómetro de competitividad y de los desajustes cambiarios a nivel global, y en esta edición volvió a poner a la Argentina en el centro de la discusión.