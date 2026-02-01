Otro alineamiento con Estados Unidos

Mientras crece el bloqueo económico y las restricciones de Estados Unidos sobre Cuba, la Cancillería argentina recomendó “no viajar” a la isla porque se registran “faltantes de combustible”, cortes “prolongados” de electricidad y agua, y “escasez de alimentos y medicamentos”.

“Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla”, reza un comunicado.

La advertencia llega horas después de que Trump anunció aranceles para quienes le vendan petróleo y un mes después del bombardeo a Venezuela, su principal proveedor de crudo.