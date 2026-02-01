La Biblia junto al sable corvo de San Martín

Desde el Ministerio de Defensa confirmaron la remoción del sable corvo del General José de San Martín del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. De esta manera, se revierte una decisión tomada en 2015 por Cristina Kirchner.

Aún sin certeza oficial, pero se especula que Javier Milei haga la entrega disfrazado de granadero el próximo sábado 7 de febrero por el 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo.

La historia del sable corvo

Fue usado por San Martín en las Guerras por la Independencia y que legó a Juan Manuel de Rosas. En 1897, sus descendientes decidieron donarlo al Estado nacional, a cargo del Museo Histórico Nacional (bajo custodia del Regimiento de Granaderos), ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

En 1967 el dictador Onganía le quitó al museo la custodia del arma y dispuso su traslado al cuartel del Regimiento de Granaderos, situado en el barrio porteño de Palermo.

Sin embargo, Cristina Kirchner decidió devolver el sable corvo al Museo Histórico Nacional el 24 de mayo de 2015, tras casi medio siglo fuera de las salas abiertas al público. En la ceremonia, fue la propia expresidenta quien depositó la pieza adentro de la vitrina de exposición.

El sueño de Milei

Según trascendió desde Casa Rosada, Javier Milei ya tomó la decisión de, por decreto, regresar el sable corvo al cuartel del Regimiento de Granaderos.

La decisión “apunta a la correcta administración, preservación y seguridad de un bien histórico del Estado Nacional”, según explicaron fuentes oficiales, y agregaron que la idea es “devolverles a los suyos lo que es propio”. Aún no hay precisiones sobre si la pieza histórica podrá ser visitada al igual que ocurre en la actualidad.

Ante esto, desde el Gobierno nacional preparan la participación de Milei en la ceremonia para el 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, que se realizará en la ciudad santafesina. Aún no hay nada confirmado, pero se especula que el jefe de Estado haría la entrega del sable corvo para que quede en custodia del Regimiento de Granaderos.

El cronograma asociado al Combate de San Lorenzo iniciará este 3 de febrero, con la conmemoración a los caídos y el izamiento de la bandera; continuará el viernes 6 con la ceremonia de cambio de guardia de Granaderos; y el sábado 7 será el acto central donde concurriría el Presidente.

Otro de los rumores sostiene que Milei podría participar de las actividades vestido con uniforme de granadero, algo que también circuló en la previa del 25 de mayo del año pasado.