Aumenta el boleto de colectivo en la Provincia

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el nuevo aumento del boleto de colectivo correspondiente a febrero y confirmó que la tarifa mínima superará los 700 pesos en el conurbano. La medida fue publicada por el Ministerio de Transporte bonaerense y comenzará a regir desde este domingo, con un ajuste del 4,8% en los servicios urbanos.

En el Gran La Plata, que incluye a La Plata, Berisso y Ensenada, el boleto mínimo pasará a costar 786,12 pesos. Para los usuarios que no tengan registrada la tarjeta SUBE, el valor ascenderá a 1.286,94 pesos en los recorridos de hasta tres kilómetros. En tanto, la tarifa social quedará fijada en 353,76 pesos.

Por otra parte, en los servicios urbanos del Gran Buenos Aires, el boleto mínimo se elevará a 721,83 pesos. Quienes no cuenten con SUBE nominada deberán abonar 1.147,70 pesos, mientras que los beneficiarios de la tarifa social pagarán 324,82 pesos.

Impacto en usuarios y subsidios

Desde el Ministerio de Transporte provincial explicaron que la actualización tarifaria apunta a garantizar la continuidad y regularidad de los servicios. La cartera que conduce Martín Marinucci avanza además con un nuevo esquema de subsidios para las empresas, en paralelo a la auditoría impulsada a nivel nacional sobre el financiamiento del transporte público.

Bajo esta lógica, el Ejecutivo bonaerense sostiene que el ajuste es necesario para evitar interrupciones en las prestaciones. Sin embargo, el aumento vuelve a tensionar el presupuesto de los hogares, en particular en los sectores de menores ingresos que dependen a diario del transporte público para movilizarse.

Contexto nacional y proyecciones

El incremento se inscribe en un proceso más amplio de revisión del sistema de subsidios que impulsa el Gobierno nacional. En ese marco, el transporte se consolida como uno de los gastos que más presiona sobre el bolsillo, en un contexto de inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo, con un impacto directo en la vida cotidiana de millones de usuarios.