Sigue la racha de acumular reservas

El Banco Central (BCRA) compró 52 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y las reservas brutas internacionales cerraron en 46.240 millones, con una suba de 81 millones. De esta manera, la autoridad monetaria acumula 19 ruedas de racha positiva: ya lleva sumado 1.100 millones de dólares en enero.

En tanto, en lo que va de enero, las reservas brutas internacionales subieron 5.075 millones de dólares gracias al fuerte salto del oro, que solo en este mes aumentó más de 20%.

En esa línea, el riesgo país en lo que va del mes ya bajó 79 unidades (-13,9%) y se ubica en 490.