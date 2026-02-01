Crece el conflicto salarial en ANAC y tensiona la operación aérea

El conflicto salarial en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) abrió un frente crítico en los aeropuertos del país. Aunque la huelga total prevista para este lunes fue postergada por cuestiones legales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sostiene un estado de asamblea permanente que genera demoras y complicaciones en vuelos domésticos e internacionales.

Cabe señalar que, ante la aplicación de una medida de fuerza, la normativa vigente establece un preaviso de cinco días para los servicios esenciales, lo que trasladó la fecha probable del paro al 9 de febrero. Sin embargo, la tensión no disminuyó: los trabajadores acusan al Gobierno nacional de desconocer un aumento salarial previamente acordado, reliquidar haberes y dejar a empleados sin cobrar, lo que profundiza el malestar gremial.

El escenario anticipa un conflicto de alta intensidad, con impacto directo en la operatoria aérea y en la relación entre el gremio y las autoridades nacionales, que aún no ofrecieron una salida clara.