Legisladores respaldaron a empleados despedidos de Lustramax

En el marco de la ocupación de la planta de Lustramax en Tortuguitas, trabajadores reclamaron la reincorporación de 28 empleados despedidos y recibieron el apoyo de legisladores bonaerenses. En ese contexto, las senadoras de Unión por la Patria, Mónica Macha y Laura Clark, presentaron un proyecto para expresar solidaridad con los afectados.

Las legisladoras remarcaron que los despidos se realizaron desconociendo la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, que ordenaba la reincorporación de los cesanteados, incluidos dos delegados con fueros gremiales. En paralelo, diputados del Frente de Izquierda Unidad presentaron una iniciativa similar en la Cámara baja.

Los trabajadores denunciaron que el 15 y el 28 de enero se realizaron operativos de Gendarmería en las puertas de la empresa, sin orden judicial que avalara el accionar. Según señalaron, la intervención buscó intimidar a quienes permanecen dentro de la fábrica como medida de protesta.

Representantes gremiales de La Bancaria y de la CTA Autónoma también repudiaron los despidos y advirtieron que el caso de Lustramax puede convertirse en un antecedente de lo que suceda si se aprueba la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Finalmente, las senadoras Macha y Clark subrayaron que los procesos preventivos de crisis no habilitan despidos automáticos ni suspenden las obligaciones básicas de la relación laboral. En la Cámara baja, el diputado Christian Castillo, junto a Mónica Schlotthauer y Soledad Alonso, presentó otro proyecto que rechaza los ceses y exige la reincorporación inmediata de los trabajadores.