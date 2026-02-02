La CGT inicia su gira por las provincias contra reforma laboral

La Confederación General del Trabajo iniciará el martes en Córdoba una ronda de encuentros con gobernadores para intentar frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La primera reunión será con Martín Llaryora, considerado clave por su rechazo a los recortes de derechos y al capítulo impositivo de la iniciativa. La central obrera busca que Córdoba se convierta en un eje político capaz de condicionar el debate parlamentario en el Senado.

A comienzos de mes, los gremios definieron avanzar con una agenda federal que incluya contactos en Tucumán, Salta, Catamarca, Santa Fe, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, hasta ahora solo se confirmó la cita en Córdoba, lo que generó malestar en la cúpula sindical por la falta de definiciones en otros distritos.

La estrategia del sindicalismo

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, descartó que los gobernadores avalen automáticamente el proyecto y aseguró que la central obrera busca generar conciencia en cada mandatario y legislador. El objetivo es que no se apruebe sin debate una iniciativa que, según los gremios, afecta derechos colectivos e individuales. En paralelo, la CGT mantiene contactos con sectores del Gobierno para introducir modificaciones que reduzcan el impacto de la reforma.

La dirigencia sindical advierte que, si no se alcanzan consensos, podrían intensificarse las medidas de presión. Paros y movilizaciones están en carpeta como parte de un plan de lucha que se activaría durante el tratamiento legislativo.

La negociación colectiva como herramienta

Jerónimo calificó la reforma como regresiva y señaló que no tendrá efectos positivos en el empleo ni en las pymes. Destacó que la negociación colectiva sigue siendo una herramienta estratégica para sectores como el automotriz y petrolero, donde se han logrado acuerdos que generaron nuevos puestos de trabajo.

La CGT adelantó que, en caso de que el proyecto avance sin cambios, trabajará para limitar sus efectos y preservar los intereses de los trabajadores de todas las provincias.