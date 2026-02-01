Récord de cheques rechazados en diciembre

La cadena de pagos del sector productivo cerró el 2025 con una señal de alarma inédita. Un relevamiento del Instituto Argentina Grande, basado en datos del Banco Central, confirmó que en diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, con un total de 119.285 valores.

El dato refleja un deterioro financiero acelerado: en apenas un año la cantidad de documentos rechazados marcó un incremento del 200% frente a las cifras de diciembre de 2024. Para los analistas, este fenómeno expone la creciente dificultad de las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones.