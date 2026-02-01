Médicos bonaerenses marchan contra la reforma laboral

El Congreso de Delegados de CICOP resolvió avanzar en un plan de lucha tras aceptar la oferta salarial de 4,5 por ciento presentada por el gobierno de Axel Kicillof. La decisión se enmarca en el rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en el Congreso y que, según los gremios, representa un retroceso en derechos adquiridos. El plan incluye paro y movilización el mismo día de la discusión parlamentaria, además de jornadas de reclamos y acciones en distintos puntos del país.

Cabe mencionar que el gremio de médicos bonaerenses, conducido por Pablo Maciel, ya había adherido al documento del Frente de Sindicatos Unidos, donde confluyen organizaciones como ATE, la UOM y la Federación Aceitera. Ese frente definió un plan conjunto para enfrentar la iniciativa oficial.

Desde el espacio sindical remarcaron que la propuesta no ofrece mejoras en la creación de empleo ni en la calidad del trabajo. Señalaron que la reforma busca desmantelar el tejido industrial y consolidar la utilización de los salarios como ancla frente a la inflación. También advirtieron que se pretende legalizar prácticas ya instaladas, como el techo impuesto por el Estado a las paritarias.