Frederic cuestionó el debate sobre la punibilidad en menores

Sabina Frederic, exministra de Seguridad, planteó que el debate sobre la punibilidad en los menores no puede reducirse a la baja de la edad de imputabilidad. La exfuncionaria señaló que el proyecto impulsado por el Gobierno para llevar el límite de 16 a 14 años enfrenta tensiones políticas y no está claro que logre aprobación en el Congreso.

Frederic sostuvo que la discusión está mal planteada y que Argentina necesita un modelo que distinga entre castigo y prevención. La exministra abogó por un trabajo más integral y por la aplicación de recursos que permitan prevenir hechos delictivos.