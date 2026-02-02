Se reactivan las causas judiciales que más preocupan a Milei

Con el final de la feria judicial extendida a lo largo de enero, este lunes los tribunales retoman su actividad. De esta manera, se reactivarán las causas que salpican directamente a Javier Milei: la cripoestafa de $Libra, las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el vínculo del diputado libertario José Luis Espert con el empresario condenado por narcotraficante en Estados Unidos, Fred Machado.

A estos casos, se le suma la investigación que hace foco en el evento que protagonizó Javier Milei en el Movistar Arena en octubre pasado, cuyo financiamiento es una incógnita.

En cuanto a la causa $Libra, el 15 de enero, durante la feria, la Cámara Federal porteña le requirió al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano que apuren la investigación. También aumentó los embargos que se habían dispuesto a casi todos los imputados que tiene la causa.

A su vez, el viernes pasado se conoció la transcripción completa del presunto contrato entre Hayden Davis y Milei.

Por el coimagate, tras el final de la feria se espera que se resuelvan las situaciones procesales de los 19 imputados, y se produzcan nuevas citaciones. En este camino es probable que en los próximos días se confirme el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis e íntimo amigo del Presidente.

La causa cobra relevancia en Casa Rosada porque Spagnuolo apuntó contra Karina Milei por el cobro de las coimas, en los audios que iniciaron el escándalo.

En tanto, se espera que Espert, quien debió bajar su candidatura a diputado nacional por el espacio de Milei, sea citado a declaración indagatoria.