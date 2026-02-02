Febrero llegó con una fuerte ola de aumentos

Comenzó febrero y, como tiene habituado el inicio de cada mes, los bolsillos sufrirán una serie de aumentos. En sintonía con la inflación alzista (en diciembre fue del 2,8%), se esperan mayores incrementos que meses anteriores.

Transporte

Como desde marzo del año pasado, el boleto de los micros correspondientes a Provincia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentan de acuerdo al último dato de inflación sumado a un 2% adicional. De esta manera, a partir de este domingo el valor de la tarifa incrementó 4,8%.

Con esta suba, el boleto mínimo en La Plata pasó de $749,72 a $786,12 y el máximo se incrementó de $1.000,82 a $1.049,42, siempre que la tarjeta SUBE esté registrada.

En tanto, el mismo mecanismo de actualización tarifaria comenzó a implementarse en los micros y subtes de CABA.

Agua

En la audiencia pública de enero, se aprobó un aumento del 40% de la tarifa de ABSA desde febrero. Sin embargo, aún el Gobierno provincial no publicó el acto resolutorio en el Boletín Oficial provincial, paso para concretar el incremento.

A su vez, los usuarios de AySA en el resto del AMBA sufrirán un ajuste del 4% de sus boletas de agua.

Luz y gas

En febrero debuta el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE). De esta manera, el Gobierno simplificó las tres categorías actuales (hogares de altos, medios y bajos ingresos) y las redujo a dos, con o sin subsidios. Se espera que esta readecuación impacte de manera distinta en las tarifas de cada usuario.

En cuanto al gas, la Secretaría de Energía detalló que el efecto en las facturas variará entre $960 y $11.300, con aumento de hasta 16,86%.

Sobre la electricidad, la Provincia oficializó la actualización del cuadro tarifario de las distribuidores, entre ellas Edelap, con una suba promedio de 3,5%.

Vivienda

Los aumentos de febrero también impactarán en los alquileres. En ese sentido, los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Asimismo, los contratos que rigen sin la normativa previa tendrán un ajuste trimestral del 6,08%, cuatrimestral del 8,22%, y semestral del 12,81%.

Otros aumentos

Por otro lado, las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,8% en febrero en promedio, en línea con el último dato de inflación. Este aumento también aplicará a los copagos. Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

También incrementa el servicio de cable, internet y telefonía. Las empresas del sector ya comunicaron a sus clientes subas que oscilan entre 2,8 y 3,5%.