Cavallo advirtió un “clima recesivo”

Luego de una seguidilla de críticas al Gobierno nacional por la falta de acumulación de reservas, Domingo Cavallo celebro la compra de 1.100 millones de dólares en enero por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), además de la baja del Riesgo País. Sin embargo, Sin embargo, pidió cautela y más cambios.

El exministro de Economía apuntó que “el Gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria conseguida a través de fuertes diferencias entre las tasas de interés en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio nominal (carry trade), porque esa calma esconde tras de sí un clima recesivo en muchos sectores de producción de bienes y servicios para el mercado interno”.

En la publicación de su blog, Domingo Cavallo señaló que una de las claves para reactivar el mercado interno es “comprar reservas con emisión”, a la que consideró como “la política monetaria más apropiada”.