Los salarios siguen en pérdida

La consultora C-P advirtió que, por las paritarias pisadas y la inflación en alza, los salarios del sector privado registrado perdieron poder adquisitivo. “Hacia noviembre, el salario promedio de los principales convenios acumuló una pérdida real de 4,5% respecto a principios de 2025”, detalló en un informe.

De acuerdo con la consultora, la imposición de una pauta salarial demasiado exigente por parte del gobierno de Javier Milei (por debajo del 2% a inicios del año pasado) llevó a una caída real ininterrumpida en los salarios de convenio que impactó, a su vez, en los salarios efectivos del sector privado de forma generalizada. Como resultado, en los últimos cinco meses del 2025 apenas el 20% de los sectores consiguieron aumentar el salario real respecto al mes anterior.

“Esta situación aumentó la tensión en las negociaciones e impulsó la firma de paritarias con mayor nominalidad en las reaperturas en noviembre y diciembre”, explicaron desde C-P.

Como la inflación mensual es muy alta, las paritarias siguen quedando debajo de la inflación. Hasta septiembre pasado, el 70% de los convenios estaba por debajo de 2%, actualmente menos del 50%. “Esto lleva a esperar que la tendencia al estancamiento (o caída) de los salarios continúe en el marco de las dificultades del Gobierno de bajar la inflación por debajo del 2% mensual”, agregaron los especialistas en el documento publicado.