Escuelas privadas piden ayuda para afrontar la crisis

Las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires elevaron un pedido al Gobierno bonaerense para autorizar la actualización de las cuotas. El planteo fue realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (Aiepa), luego de conocerse el incremento retroactivo otorgado a los docentes.

Según esgrimió el organismo, el aumento salarial alteró de manera significativa la estructura de costos de los colegios sin que estos tengan una herramienta para compensar ese impacto.

Los institutos de enseñanza que reciben aporte estatal del Estado sólo pueden modificar los aranceles a partir del mes de marzo y, según indican en Aiepba, esta limitación legal les impide actualizar los aranceles al mismo ritmo que los incrementos salariales. “Según la normativa vigente, los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas a partir de marzo, lo que genera una brecha de 3 meses sin cobertura para los nuevos costos laborales”, explicó el secretario ejecutivo de la Asociación, Martín Zurita.

Es que las escuelas deben cubrir un costo salarial acumulado de aproximadamente el 8,1% (1,5% de diciembre y SAC, 3,3% de enero y 3,3% de febrero). Por eso el pedido de actualizar la cuota antes de marzo.

La crisis educativa

En la provincia de Buenos Aires funcionan 4.800 escuelas privadas que reciben subvención estatal. Esta cifra representa más del 70% del total de los establecimientos educativos de gestión privada bonaerenses.

Ante este escenario, no solo el “desequilibrio económico” por los aumentos salariales previo marza genera problemas, sino también la caída de las matrículas.

“El sistema está atravesando un momento de cambios y debe afrontar desafíos severos. Una de las principales preocupaciones es la fuerte caída en la cantidad de alumnos de todo el sistema educativo, un fenómeno que se está extendiendo en todo el país”, alertó Zurita.

A este panorama se suma otro factor que profundiza las dificultades financieras: el crecimiento de la morosidad. Al respecto, las escuelas privadas reportan niveles de deudas por parte de las familias por encima del promedio histórico, una situación que Zurita vincula con las dificultades en los presupuestos familiares.