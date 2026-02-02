Renunció Marco Lavagna al frente del INDEC en plena implementación del nuevo índice de inflación

Marco Lavagna presentó este martes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), según confirmaron fuentes oficiales. La salida se produce en un momento clave para el organismo, luego de la puesta en marcha del nuevo sistema de medición de la inflación y en un contexto de conflictos internos por cuestiones salariales.

Lavagna había asumido el cargo el 30 de diciembre de 2019, durante la presidencia de Alberto Fernández, con el respaldo del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. De origen peronista y con vínculos con el Frente Renovador de Sergio Massa, su gestión estuvo marcada por la continuidad del proceso de normalización estadística iniciado en el gobierno de Mauricio Macri.

La renuncia llega a pocos días de que se difunda el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología, que otorga mayor peso a los servicios públicos dentro de la canasta.

Desde este mes, el INDEC comenzó a aplicar un esquema actualizado que incorpora el Clasificador del Consumo Individual por Finalidad (COICOP) 2018 de Naciones Unidas, ampliando de doce a trece las divisiones del índice e incorporando la categoría “Seguros y servicios financieros”.

El nuevo IPC también utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 para redefinir ponderaciones y bienes relevados, con el objetivo de reflejar de forma más precisa los patrones de consumo actuales. Además, se actualizaron los períodos de referencia, la fórmula de cálculo y los métodos de agregación.

En paralelo, el relevamiento de precios se digitalizó en gran parte, con uso de tablets, y se amplió la cobertura territorial a 39 aglomerados, con alrededor de 500.000 precios mensuales registrados en más de 24.500 puntos de venta.